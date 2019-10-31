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01.11.2019 11:57
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В новом проекте Группы «Эталон» Квартал Сhe оформлены сделки по эскроу

В октябре начались продажи квартир в Квартале Сhe - новом проекте от Группы «Эталон». Сделки заключаются уже по новым правилам с применением счетов эскроу.

В новом проекте Группы «Эталон» Квартал Сhe оформлены сделки по эскроу

Группа «Эталон»

Транспортная доступность

Квартал Che реализуется в Санкт-Петербурге на улице Черниговской, дом 15, литера В. В 7 минутах пешком от локации квартала находится станция метро «Московские ворота», в радиусе 500 метров расположены остановки общественного транспорта, а для автомобилистов большим преимуществом является близость основных городских магистралей — Московского и Лиговского проспектов, набережной Обводного канала. За 8 минут отсюда можно выехать на ЗСД (Благодатная улица), а за 10 минут на КАД (Витебский проспект).  

Группа «Эталон»
Группа «Эталон»

Квартиры и планировки

На территории квартала шесть монолитных домов по 8-12 этажей в сумме на 1698 квартир. Покупателям предлагают широкий выбор планировок от студий до трехкомнатных. Квартирография здесь выполнена по "семейному" типу – то есть доля студий составляет всего 10%, а больше половины квартир в Квартале Сhe – двухкомнатные и трехкомнатные.

Студии предлагаются площадью от 24 до 36 кв. м, однокомнатные – от 35 до 53 кв. м, "двушки" – от 47 до 95 кв. м, а "трешки" – от 73 до 99 кв. м.

Высота потолков в квартирах на верхних этажах варьируется от 3,3 м до 3,6 в зависимости от корпуса. В квартирах на типовых этажах высота потолков – 2,72 м.

Небольшое количество квартир на этаже – от 4 до 6 – обеспечит комфортное проживание. Широкие комнаты правильной формы эргономичны и дают возможность оптимально разместить мебель, воплотить любые интерьерные решения, зонировать пространство на приватную и общественную зоны. Есть европланировки с большими кухнями-гостиными площадью до 22 кв. м. и студии с гардеробными.

Почти во всех квартирах есть французские балконы – распашные створки с остеклением в пол с металлическим ограждением с наружной стороны. Также в квартирах – просторные лоджии с панорамным остеклением.

Группа «Эталон»
Группа «Эталон»

Покупатели смогут выбрать готовую отделку как дополнительную опцию – ее стоимость будет прибавляться к сумме договора на любую квартиру. Доступно пакетное отделочное предложение с возможностью выбрать один из двух вариантов – «Теплый классический» и «Холодный современный».

Внутренняя начинка

Система управления и диспетчеризации зданий полностью автоматизирована. Дистанционный сбор показаний с индивидуальных счетчиков (ГВС/ХВС, электричество, отопление) работниками управляющей организации избавляет жильцов от необходимости ежемесячно самостоятельно передавать данные. Безопасность жителей обеспечивается собственной круглосуточной диспетчерской службой, системой контроля доступа в подъезды и системами видеонаблюдения на территории и в парадных, а также на въездах в паркинг.

Внутри квартир горизонтальная разводка труб под покрытием пола позволяет сэкономить полезное пространство и воплотить любые дизайнерские идеи в оформлении окон и прилегающей площади. А энергосберегающие лампы с системой управления освещением и современные вентиляторы, насосы и светильники позволяют сэкономить на обслуживании дома.

А что снаружи? 

Вестибюли домов расположены на уровне земли, что удобно для молодых родителей с колясками, маломобильных жителей. Во всех домах Квартала Che предусмотрены колясочные.

Дизайн комплекса выполнен архитектурным бюро «Стройэксперт». Комбинированные фасады (навесные вентилируемые и оштукатуренные) будут оформлены в современном стиле в приятных глазу светлых тонах и вставками «под дерево». А  система навесного фасада сохранит достойный внешний вид дома на десятки лет. Кроме того, на территории комплекса находится историческое здание «Холодильник» со старинными фасадами, планируемыми к реставрации. Позже в обновленном здании будет размещена закрытая наземная автостоянка.

Группа «Эталон»
Группа «Эталон»

Проектом квартала Che предусмотрены два встроенных детских сада, один наземный паркинг и два подземных паркинга, спуститься в которые можно на лифте с жилых этажей, места для отдыха, спорта и прогулок, детские площадки. Коэффициент обеспеченности машиноместами довольно высокий – на 1698 квартир в проекте предусмотрено суммарно 1005 машиномест.

Планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию по всем домам – II квартал 2023 года, весь комплекс будет сдан единовременно. Цены на старте продаж – самые привлекательные, и по мере строительной готовности объекта стоимость квартир будет расти. Квартал Che аккредитован по ипотеке ведущими банками.

Справка о Группе «Эталон»

«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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