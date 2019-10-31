Пираты теряют в добыче: доходы российских интернет-нелегалов уменьшились за год на четверть

Рынок интернет-пиратства в 2019 году показал спад впервые за пять лет: нелегальные видеосервисы потеряли 27% доходов и сумели заработать лишь 63,5 миллиона долларов.

По итогам исследования, опубликованного Group-IB 31 октября, с 2014 года пиратские сервисы процветали на почве рекламной поддержки нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Систему подкосил запрет нескольких крупнейших пиратских провайдеров и «антипиратский меморандум», который подписали поисковики и медиа, согласившись удалять нелегальный контент в течение 6 часов по требованиям правообладателей и без решения суда. Свою роль сыграла и работа ФНС против крупнейших рекламодателей таких сервисов, например, Azino777.

По данным экспертов, «схлопывание» пиратского рынка началось в 2018 году: тогда он достигал объёма 87 миллионов долларов, что лишь на +2,3% больше показателей 2017 года. До этого годичная разница составляла больше 20%.

Помимо этого 22 октября правообладатели в Нидерландах добились отключения плеера Moonwalk, который в рунете использовали 80% сайтов с нелегальным контентом.



