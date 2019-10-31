«Тиккурила» перенесет завод красок с Малой Охты в ближайшие 5 лет

Финский производитель лакокрасочных изделий «Тиккурила» планирует перенести производственную площадку на Уткином проспекте Петербурга в другое место. Об этом 31 октября сообщила журналистам президент Tikkurila OYJ Элиса Маркула.

«В долгосрочной перспективе мы планируем подыскать новую площадку, так как текущая находится слишком близко к жилым кварталам», – рассказала Маркула. Президент компании отметила, что на поиск новой площадки потребуется около 5 лет.

В августе 2019 года ООО «Тиккурила» в апелляционной инстанции проиграла суд по иску к российскому Росприроднадзору о несогласованном сокращении санитарно-защитной зоны вокруг завода в районе Малой Охты. По словам Элизы Маркелы, подпись генерального директора «Тиккурилы» в России в документах о сокращении зоны тогда была фальсифицирована. Президент компании уточнила, что решение о кассационном иске пока не принято.

Площадка завода находится рядом с жилым кварталом «ЗимаЛето» от Setl Group, построенным после сокращения санитарно-защитной зоны. В 2019 году жители направляли жалобы в Росприроднадзор с просьбой не увеличивать СЗЗ завода из-за возможного увеличения вредных выбросов.





У «Тиккурилы» два завода в Петербурге: на Уткином проспекте и в районе Обухово. В 2018 году выручка компании составила 561 млн евро, более 20% от продаж финского концерна приходится на Россию.

В 2017 году «Тиккурила» также объявила о планах строительства завода органорастворимых красок в индустриальном парке Greenstate в Ленобласти, однако в 2019 году от этой идеи отказались, сославшись на падение спроса россиян на этот вид продукции.