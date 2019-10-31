В Петербурге пропала девушка с младенцем в жёлтой коляске. Попросить помощи ей непросто

В Петербурге не выходит на связь молодая иностранка, которая отправилась на прогулку с грудным ребёнком и не планировала покидать пределы Фрунзенского района. Их не могут найти четвёртый день.

Об исчезновении 24-летней Сарвиноз Адизовой и Умара Мормуродова, которому ещё не исполнилось пяти месяцев, 31 октября сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». В ориентировке сказано, что женщина с ребёнком ушла гулять в десять утра в понедельник, 28 октября, и больше на связь не выходила.

По информации «Фонтанки», девушка приходится мальчику матерью. Их возвращения дома ждал муж, 29-го числа он привлёк к поискам полицию. Семья приехала из Узбекистана, квартиру снимает на Мгинской. Сарвиноз сидела с ребёнком, из дома раньше не исчезала и по-русски говорит плохо.

По словам мужа, ссор не было: супруга направлялась в ТРК «Континент» на Бухарестской, уходила в оранжевом пальто, тёмно-синих брюках и с жёлтой коляской. Документов при себе у женщины нет, телефон не доступен. Мальчик был в тёмно-синем комбинезоне с капюшоном.



