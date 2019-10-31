«Светильник Джека» в космосе. Астрономы обнаружили туманность в виде хэллоуинской злой тыквы

Туманность в виде символа Хэллоуина – оскалившейся тыквы-фонарика – в космосе обнаружили исследователи. Изображение зафиксировали с помощью телескопа «Спитцер», который улавливает инфракрасное излучение.

По информации, опубликованной на сайте NASA, за такое «поздравление», вероятно, ответственна массивная звезда в 15, а то и в 20 раз тяжелее Солнца, которая находится на внешней области нашей галактики и располагается ровно в центре туманности-тыквы. Находку сразу назвали «светильником Джека».

Для создания изображения учёные использовали информацию, собранную «Спитцером» с 2004 по 2009 год. Этот космический телескоп работает в инфракрасном диапазоне, его вывели на орбиту в 2003 году. Аппарат будет отключён в 2020-м, а до этого продолжит вращение вокруг Солнца по траектории, сходной с земной. В 2008 году с его помощью удалось зафиксировать одну из самых ярких звёзд Млечного Пути.





Как уверяют учёные, на расстоянии, где был обнаружен «фонарик», облака пыли и газа намного холоднее, реже и содержат меньшее количество тяжелых химических элементов. Исследование «краёв» нашей Галактики поможет понять, существуют ли за её пределами планеты, схожие с Землёй.

В начале октября Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в области физической космологии и обнаружение первой экзопланеты на орбите звезды солнечного типа.