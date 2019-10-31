«Гелендваген» и «КИА» не разъехались на перекрестке Десантников и Захарова без светофоров

Внедорожник и легковушка сошлись на перекрестке в Красносельском районе Петербурга. Вызволять пассажира последней пришлось спасателям.

Днем 31 октября на перекрестке улицы Десантников с улицей Маршала Захарова столкнулись автомобили KIA и Mercedes Gelandewagen, сообщает читатель «Фонтанки» Владислав. Судя по фото, внедорожник приехал легковушке в правую заднюю дверь.

Очевидец отмечает, что на перекрестке не работают светофоры. Об этом же говорят и в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Светофор не работал, у «гелика» была главная», – пишет участник группы Илья.

На месте работают три машины скорой помощи. Спасателям пришлось вырезать заднюю дверь легковушки, пишет читатель. На фото видно, что есть как минимум один пострадавший.





Информация о произошедшем выясняется.