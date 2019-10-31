В суд Петербурга поступило дело обвиняемого в создании банды ювелиров, орудовавшей по всей стране

Дело Андрея Минина, которого следователи считают главарём ювелирной банды, зарегистрировали в Петербургском городском суде. Ему вменяют бандитизм и разбой.

Об этом 31 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Дело поступило из Смоленского областного суда, как и производства всех прочих членов организованной группы.

Как полагает обвинение, Минин в Петербурге создал банду специально для нападений на рядовых граждан и организации. В период с 2011 по 2017 год участники этой группировки, по подсчётам следователей, совершили 15 разбойных нападений на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и Санкт-Петербурге. На дело брали муляжи гранат и пистолеты «Тульский Токарев». Общий ущерб составил не менее 120 миллионов рублей.





Сумма не покажется сверхъестественной, если посмотреть записи некоторых нападений. Предоставленное МВД России видео свидетельствует не только о слаженности налетчиков, но и об их алчности. Как правило, они подчистую опустошали витрины ювелирных магазинов. Можно отметить и некоторую безалаберность. Работали налетчики без перчаток.

Под суд отданы Евгений Киселев, Артем Тимофеев, Владимир Макаров, Алексей Переверзев, Константин Васильев, Николай Шульгин, Дмитрий Павленко, Петр Бабушкин, Закир Асадуллаев, Юрий Григоренков. Наряду с Мининым следователи считают организатором ещё одного человека по фамилии Шентуев.