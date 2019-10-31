NASA не может отказаться от России при полетах на МКС. Роскосмос готовит дополнительные ракеты для американцев

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросило у российской госкорпорации места для своих астронавтов на «Союзах» в ближайшие годы.

«Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей [«Союз»] дополнительно», – цитирует 31 октября заявление Дмитрия Рогозина ТАСС.

По его словам, причиной подготовки дополнительных «Союзов» стало то, что американская сторона не смогла подготовить свои корабли для отправки астронавтов на МКС в следующие два года. Рогозин заверил, что мощностей завода РКК «Энергия» хватит для подготовки воздушных судов.

NASA высказало намерение отказаться от использования российских кораблей еще в 2018 году, перейдя на американские Boeing Starliner и SpaceX Crew Dragon.



