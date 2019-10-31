На Есенина три дня спасали грызуна. Ради него пришлось ломать соседскую стену

Волонтёры службы спасения животных «Кошкиспас» больше трёх дней пытались выловить дегу в вентиляционной шахте дома на улице Есенина. Побег южноамериканского грызуна из хозяйской клетки провалился.

Чудесную историю спасения Эдюши рассказали в паблике ПСО 31 октября. К рассказу приложили видео. На кадрах видно, как бегающего за стеной грызуна подхватила рука спасателя и вытащила на свет божий. Судя по дрожащему голосу владелицы, все три дня она очень переживала.

Пропал дегу так – просочился в туалет, юркнул в дырку в стене и пропал. Новое животное можно приобрести почти даром, но привязанность стоит дорого. Хозяйка после безуспешных попыток выманить питомца из отверстия забила тревогу и вызвала специалистов «Кошкиспаса».

Первый вечер ушёл на расследование и осмотр места побега. На второй день с помощью камеры зверька удалось найти в вентшахте кухни. Дегу свалился на первый этаж. Собственница квартиры разрешила пробить дыру в своей стене ради Эдюши, но долбить бетон поздним вечером никто не стал, и животному дали ещё одну вольную ночь. И лишь на следующий день дегу достали.



