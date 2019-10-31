Происшествия
За рулем «Хонды», сбившей пенсионера насмерть, был замкомандира воинской части в Горелово
Подробности смертельной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти 31 октября выяснило издание 47news. По данным журналистов, за рулем «Хонды», насмерть сбившей пенсионера на Волхонском шоссе, находился 43-летний заместитель командира бригады связи воинской части №13821 Западного военного округа Роман Кузьмин.
Связаться с ним изданию не удалось. Напомним, ДТП произошло 30 октября, под колесами «Хонды Эйрвейв» погиб 66-летний мужчина. Как сообщали в дорожной полиции, он находился вне зоны пешеходного перехода. Водитель автомобиля был трезв.
В пресс-службе ЗВО от комментариев воздержались.