Миллион за сгоревшего таксиста. Петербуржец признал вину в пьяной аварии, его будут судить

В Петербурге суд рассмотрит дело водителя Эльдара Каримова, обвиненного в гибели таксиста. Он признает вину в пьяной езде и готов компенсировать моральный вред.

Как сообщила «Фонтанке» 31 октября адвокат Ксения Брикса, Каримов дал признательные показания и согласился с предъявленным обвинением.

«Мы находимся на связи с родственниками погибшего, они пока находятся за границей, финансовая сторона вопроса пока не урегулирована», – уточнила она.

Потерпевшие на предварительном следствии заявили к Каримову гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей и возмещении имущественного ущерба в 300 тысяч.





О передаче дела Каримова в Сестрорецкий районный суд сообщала накануне объединенная пресс-служба судов Петербурга. Водителю предъявлено обвинение по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, лицом в состоянии алкогольного опьянения». Это преступление относится к особо тяжким, особый порядок рассмотрения не предусмотрен, дело Сестрорецкий суд будет слушать в общем порядке.

По версии обвинения, 13 июля 2019 года Каримов на «Субару Импреза» двигался со скоростью около ста километров в час в поселке Песочный Курортного района, в силу алкогольного опьянения не заметил остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль «Яндекс.Такси» и врезался в него. От удара машина потерпевшего загорелась, он погиб на месте. Экспертиза показала наличие алкоголя в выдохе Каримова 0,526 мг/л, что соответствует легкой степени опьянения.