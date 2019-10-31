В Кировском районе остыли батареи. «Теплосеть» будет работать до вечера

Читатели «Фонтанки» сообщают, что с ночи 31 октября остывают батареи на Дачном пр., пр. Народного Ополчения, Счастливой ул. и ул. Подводника Кузьмина. Горячая вода идет тонкой струйкой.

Как пояснили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», предприятие проводит неплановые ремонтные работы по адресу: ул. Подводника Кузьмина, 56.

«В настоящий момент теплоэнергетики обеспечивают возможность замены теплоносителя в системах отопления и осуществляют сварочные работы на участке трубопровода, – уточнили в ресурсоснабжающей организации. – По завершении ремонтных работ будет проведена необходимая диагностика. Коммунальные службы проинформированы и готовятся к дальнейшей наладке внутридомовых систем».







По информации издания, работы предполагается закончить ориентировочно в 19.30 — 20.00.



