«В схватке участвуют только двое». Прокуратура разбирается с бойцовским клубом для детей

На Сахалине прокуратура озадачилась досугом подростков после слухов о том, что свои вечера они проводят в боях без правил. Новобранцев вовлекают с 13 лет, число бойцов якобы перевалило за полторы сотни.

Как сообщает Охтинская горпрокуратура 31 октября, ведомство изучает организацию уличных кулачных боёв с участием несовершеннолетних. Сахалинские издания добавляют, что подраться без правил подростков от 13 до 15 лет приглашают через группуу «ВКонтакте». При этом среди участников есть и 17-летние, а местному Тайлеру Дердену будто бы едва исполнилось 14.

Okha65.RU пишет, что ещё вчера в группе был доступен список бойцов из 160 фамилий и почти хрестоматийный список заветов: в схватке участвуют только двое, поединок состоит из пяти раундов по пять минут и заканчивается либо накаутом, либо когда противник говорит «Хватит», в самом бою «правил нет».

Местом последней схватки был указан городской парк, среди записей сообщества нашлось несколько видео, на которых двое бились в окружении толпы из десятков молодых людей. Сегодня, как уточняют авторы портала, группа переведена в частные.

Свою вариацию «бойцовского клуба» в начале октября начала проверять столичная полиция. Клуб по интересам будто бы организовали старшеклассники одной из школ Москвы, а друг против друга выставляли младших учеников. Драки, как утверждалось, были платными.



