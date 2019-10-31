Александра Беглова в Петербурге выбрали за 429 млн рублей. На втором туре сэкономили почти 180 млн

Расходы Горизбиркома на губернаторские выборы в Петербурге в 2019 году составили 429,6 млн рублей. Изначально выделяли 608 млн.

О расходах на выборы 31 октября «Фонтанке» рассказали в Горизбиркоме. Из отложенных на повторное голосование средств 157 млн рублей возвращены в бюджет. Оставшееся вернут в казну до конца года.

Напомним, согласно смете, непосредственно ГИК предназначалось 35,363 млн рублей. Большая часть — на дополнительную оплату труда (27 млн) и премии (6 млн рублей). Нижестоящим избирательным комиссиям положено 44,4 млн (8,5 млн и 2,6 млн соответственно). Указанные суммы учитывали два возможных тура выборов.

Накануне стало известно, что почти в полмиллиарда может обойтись проведение электоральной реформы. По крайней мере, такую сумму запросил ГИК.

Главная статья расходов — увеличение числа территориальных избирательных комиссий в Петербурге (сейчас этих комиссий 30). В Горизбиркоме планируют добиться изменений федерального законодательства, которые позволили бы переложить полномочия муниципальных избирательных комиссий, независимых в своих решениях, на комиссии территориальные, встроенные в вертикаль.



