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Происшествия
31.10.2019 12:32
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За два окошка директору Физического института РАН грозит решетка

Николай Колачевский после того, как был отпущен под подписку о невыезде, рассказал, с чем связаны к нему претензии следствия и ФСБ. Как выяснилось, речь о поставке двух оптических приборов небольшой ценности.
 

«Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой «Триоптикс» в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям – деталей, увы, не знаю, – ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей», – сказал Колачевский «Интерфаксу» 31 октября.



 

Компания, по словам директора ФИАН, одна из арендаторов помещений, которые институт сдает. Договоры аренды, уверяет Колачевский, проходят согласование в Минобрнауки России, приоритет имеют высокотехнологичные разработки.
 

«Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера в институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру, и явно не в нашу пользу», – сказал Колачевский.


 


Об обысках в институте сообщалось 30 октября. Директора на входе задержала «группа людей в масках и с автоматами», после чего его увезли и шесть часов спрашивали об отношениях с арендаторами. Затем отпустили под подписку о невыезде и с приглашением на допрос в СК. 

 

Справка:

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Триоптикс» зарегистрировано в Троицке, основной вид деятельности - «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Руководителем и бенефициаром юрлица является предприниматель Ольга Канорская.

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