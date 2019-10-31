За два окошка директору Физического института РАН грозит решетка

Николай Колачевский после того, как был отпущен под подписку о невыезде, рассказал, с чем связаны к нему претензии следствия и ФСБ. Как выяснилось, речь о поставке двух оптических приборов небольшой ценности.



«Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой «Триоптикс» в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям – деталей, увы, не знаю, – ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей», – сказал Колачевский «Интерфаксу» 31 октября.









Компания, по словам директора ФИАН, одна из арендаторов помещений, которые институт сдает. Договоры аренды, уверяет Колачевский, проходят согласование в Минобрнауки России, приоритет имеют высокотехнологичные разработки.



«Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера в институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру, и явно не в нашу пользу», – сказал Колачевский.











Об обысках в институте сообщалось 30 октября. Директора на входе задержала «группа людей в масках и с автоматами», после чего его увезли и шесть часов спрашивали об отношениях с арендаторами. Затем отпустили под подписку о невыезде и с приглашением на допрос в СК.