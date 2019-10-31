В праздничные выходные в Петербурге будут работать ночные автобусы и не будут работать МРЭО

Первые выходные ноября будут длинными из-за Дня народного единства 4 ноября, который пришелся в этом году на понедельник. Все три ночи в Петербурге пассажиров будут развозить ночные автобусы. А вот автомобилистам стоит учесть изменения в графике работы городских МРЭО.

Как сообщает 31 октября пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», с полуночи до шести часов утра с 1-го на 2-е, со 2-го на 3-е и с 3-го на 4-е ноября в Петербурге будут работать ночные автобусы. Маршруты № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М дублируют линии метрополитена. Интервал движения составит 30 минут. Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и с помощью электронного проездного.

Регулярное движение ночных автобусов будет приостановлено 10 ноября. После этого они вновь выйдут на линию уже в новогоднюю ночь.

Помимо этого, в связи с праздником изменен график работы подразделений МРЭО ГИБДД, сообщает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти.





МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, 85, а также МРЭО ГИБДД № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 17, МОТН и РАС ГИБДД не будут работать в праздник, 4 ноября. Далее работа возобновится по графику.

В МРЭО ГИБДД 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 и ОП МРЭО ГИБДД № 2 на проспекте Маршала Жукова, 21, литера А, будут выходные 3 и 5 ноября и нерабочий праздничный день 4 ноября. Далее подразделения также возобновят работу по графику.