ВЦИОМ: Россияне не считают себя едиными, виня во всём трудную жизнь и социальное неравенство

Больше половины россиян (54%) считают, что в России нет народного единства. Об этом свидетельствуют свежие данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте центра 31 октября.

Исследование показало, что скептики чаще всего встречаются среди опрошенных в возрасте 45 – 59 и 25 – 34 лет. Исследователи общественного мнения отмечают, что практически треть сомневающихся россиян (30%) считают, что согражданам присуще безразличие, ещё 21% объяснили свою точку зрения социальным неравенством и тяжёлой жизнью.

37% респондентов думают, что единство среди соотечественников всё-таки есть. Надежда ещё не угасла по большей части в молодых людях до 24 лет. Среди основных аргументов в пользу такой позиции — способность к объединению в трудный момент и проявлению патриотизма, а также склонность россиян к сплочению и взаимопомощи.

68% опрошенных считают важным отмечать День народного единства. Объяснили они это тем, что праздник сплачивает людей и воспитывает чувство патриотизма. К тому же это лишний выходной. 27% не понимают смысла даты и отмечать его не хотят. Респонденты считают, что праздник надуманный и является альтернативой отмечавшемуся ранее Дню Великой Октябрьской социалистической революции.



