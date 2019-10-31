На Петроградской стороне с торгов продали БЦ «Тусар» банкротного «Тусарбанка». В ходе торгов он подорожал более чем в два раза

В Петербурге принадлежащий «Тусарбанку» бизнес-центр «Тусар» на пересечении Корпусной и Пионерской улиц продали с торгов за 470 млн рублей. Победителем стала компания «СТА «Контракт», которая повысила цену лота почти в 2,5 раза. Об этом 31 октября сообщает Российский аукционный дом.

В торгах принял участие 21 претендент. Начальная цена лота — 200 млн рублей — после 28 шагов поднялась до 470 млн рублей. В борьбе за право выкупить четырехэтажное здание площадью 4,9 тыс. кв. м победило ООО «СТА «Контракт».

Согласно данным базы СПАРК, гендиректором и единственным владельцем зарегистрированной в марте 2018 года компании является Александр Полоскин. Уставный капитал юрлица — 10 тысяч рублей.

Торги были проведены по поручению Агентства по страхованию вкладов. Собственником бизнес-центра был «Тусарбанк». ЦБ отозвал лицензию у московской финансовой организации в сентябре 2015 года. Два месяца спустя «Тусарбанк» был признан банкротом.

Бизнес-центр на Петроградской стороне, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Чкаловская» находится в отличном состоянии, уточнили в Российском аукционном доме. Все площади БЦ сданы в аренду.



