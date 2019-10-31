Доброе дело
В Петербурге зажгли солнце для солнечных детей
В Петербурге завершается проект «Зажги солнце», который реализовывает общественная организация инвалидов «Даун Центр». Десятки детей и их родителей получили возможность в рамках проекта бесплатно пройти развивающие занятия.
Ребята с синдромом Дауна, которых ещё называют солнечными детьми, занимались с логопедами и дефектологами, педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования, проходили сказко- и музыкотерапию, рассказали «Фонтанке» в «Даун Центре». Были организованы обучающие семинары для родителей, последний из которых в рамках проекта ещё состоится в ноябре. Также дети и члены их семьи бесплатно имели возможность пройти курсы биоакустической коррекции.
Кроме того, в роддоме №16, детской городской больнице №5, двух женских консультация и детской поликлинике прошла выставка «Я есть! Я, могу!», показывающая жизнь и достижения особых ребят Петербурга и направленная на снижение отказов от солнечных деток. В рамках проекта был выпущен и информационный буклет о синдроме Дауна «Синдром доброты». Проведены праздники в честь международного дня человека с синдромом Дауна с концертом солнечных ребят и новогодние мероприятия с подарками и аниматорами.
В Центре отметили, что «Зажги солнце» для организации стал вторым из поддержанных Фондом Президентских Грантов. С ноября начнётся реализация нового, уже третьего по счёту проекта.
Справка:
Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Даун Центр» образована в 2003 году и является единственной в регионе, объединяющей более 250 семей, в составе которых есть дети и взрослые с синдромом Дауна. В Центре оказывают психологическое и информационное сопровождение семей, проводят групповые и индивидуальные развивающие занятия с детьми (музыка, арттерапия, эвритмия, психолог, дефектолог, логопед, хореография, театральная студия, адаптивная физкультура), а также сеансы биоакустической коррекции, культурные мероприятия, экскурсии, занятия иппотерапией и многое другое. Среди направлений Центра также формирование адекватного общественного мнения и развитие методов инклюзивного образования.
Синдром Дауна – одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями. Это наиболее распространенная форма хромосомной аномалии в Европейской части России: ее частота равна 1 на 600-800 новорожденных (ежегодно в РФ рождается около 8000 детей с болезнью Дауна). Болезнь Дауна встречается с одинаковой частотой как среди мальчиков, так и среди девочек. Синдром получил название в честь английского врача Джона Дауна, впервые описавшего его в 1866 году. Связь между происхождением врождённого синдрома и изменением количества хромосом была выявлена только в 1959 году французским генетиком Жеромом Леженом.