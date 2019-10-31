В Петербурге зажгли солнце для солнечных детей

В Петербурге завершается проект «Зажги солнце», который реализовывает общественная организация инвалидов «Даун Центр». Десятки детей и их родителей получили возможность в рамках проекта бесплатно пройти развивающие занятия.

Ребята с синдромом Дауна, которых ещё называют солнечными детьми, занимались с логопедами и дефектологами, педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования, проходили сказко- и музыкотерапию, рассказали «Фонтанке» в «Даун Центре». Были организованы обучающие семинары для родителей, последний из которых в рамках проекта ещё состоится в ноябре. Также дети и члены их семьи бесплатно имели возможность пройти курсы биоакустической коррекции.

Кроме того, в роддоме №16, детской городской больнице №5, двух женских консультация и детской поликлинике прошла выставка «Я есть! Я, могу!», показывающая жизнь и достижения особых ребят Петербурга и направленная на снижение отказов от солнечных деток. В рамках проекта был выпущен и информационный буклет о синдроме Дауна «Синдром доброты». Проведены праздники в честь международного дня человека с синдромом Дауна с концертом солнечных ребят и новогодние мероприятия с подарками и аниматорами.

В Центре отметили, что «Зажги солнце» для организации стал вторым из поддержанных Фондом Президентских Грантов. С ноября начнётся реализация нового, уже третьего по счёту проекта.