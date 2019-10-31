На станции Горская поезд сбил пожилую петербурженку. Она задумалась на пешеходном переходе

Транспортная полиция восстанавливает обстоятельства, которые привели пожилую женщину под колёса поезда в Курортном районе Петербурга 31 октября. По словам машиниста, она до последнего была отрешена от мира.

Как сообщили «Фонтанке» в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, в 8:35 следующий от Белоострова состав сбил женщину на станции Горская. Она стояла на пешеходном переходе и как будто не слышала шума и сигналов приближавшегося сбоку поезда.

Машинист применил экстренное торможение, женщина в последний момент заметила опасность, но столкновения избежать не удалось. Полученные травмы оказались смертельными. Известно, что погибшей было 65 лет, её личность установлена.



