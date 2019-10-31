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Общество
31.10.2019 11:56
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Светлаков назвал «цензуру» причиной закрытия «Прожекторперисхилтон». Первый канал обвинил юмориста в пиаре

Закрытие юмористического шоу спустя семь лет снова стало темой спора между Первым каналом и одним из соведущих проекта.

«Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране», – цитирует 31 октября Сергея Светлакова РБК.



 

По его словам, на российском телевидении «остроты абсолютно нет». Юмористы из «Прожекторперисхилтон» не хотели шутить про то, что «в Норильске суслик родил еще одного суслика», именно поэтому шоу якобы было закрыто.

 


На Первом канале, где с 2008 по 2012 год и выходила программа, обвинили юмориста в желании выдать свою версию событий и попиариться. «Причиной закрытия ППХ в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в "Прожекторе"», – цитирует ответ телеканала РБК. По версии Первого канала, Светлаков хочет, «изображая Герцена, за этот счет продать билеты на концерт».

Напомним, что юмористическое шоу «Прожекторперисхилтон» несколько лет выходило на «Первом канале». Концепт программы состоял в том, что квартет ведущих – Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало – в юмористической манере обсуждали текущие события, а также приглашали гостей. В 2010 году шоу достигло максимальных средних отметок в 3,6 млн телезрителей. В 2012-м ППХ покинули Мартиросян и Светлаков, у которых был контракт с ТНТ.

 

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