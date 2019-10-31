Дети в новостройках: расти, играть, тренироваться рядом с домом

Танцы, футбол или шахматы? А может быть, пение? Хорошо, когда рядом с домом есть разные кружки, студии и секции. Мы побывали в ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Петербурга, побеседовали с родителями и выяснили, какие занятия больше всего нравятся нынешней детворе. А ещё узнали мнение профессионалов о том, как выяснить предпочтения ребенка и помочь развить его способности.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Развиваем воображение

Часто развитое воображение позволяет проще справляться с разными задачами и трудностями. Поэтому современная педагогика рекомендует с ранних лет развивать у ребенка творческие способности. Вместе рисуйте, занимайтесь музыкой, придумывайте собственные сказки – поощряйте в ребенке любознательность и любопытство.

– Мы с дочкой придумали игру: во время прогулки рассматриваем растения – во дворе «Образцового квартала», где мы живём, растут разные деревья и кустарники. Многие из них цветут с весны до поздней осени. Мы сочиняем истории, фотографируем и собираем листья, делаем из них аппликации. Когда не знаем названий, ищем по описанию в интернете, – рассказывает мама шестилетней Кристины, жительница ЖК «Образцовый квартал 3». – Несмотря на то, что дома новые, обжитой вид им придаёт уютный двор: застройщик в начале строительства посадил деревья, они прижились, весной под нашими окнами расцвела сирень.

Все начинается с садика

Родители маленького Максима переехали в Пушкинский район из Невского. Они рассказывают, что хотели растить ребёнка в спокойной и тихой среде, в окружении природы. Малоэтажные «Образцовые кварталы» понравились сразу, но волновал вопрос детского развития и досуга, так как микрорайон новый.

– Мы приехали в «Образцовые кварталы», осмотрелись, и поняли, что дома нам подходят. Сразу подобрали подходящий вариант планировки. Стали изучать социальную инфраструктуру, оказалось, что рядом есть возможности и для спорта, и для творчества. Максим пошёл в садик, что буквально во дворе дома – причём, садик новый, с бассейном, – рассказывает отец мальчика Алексей. – Сейчас ребёнок занимается футболом в спортивном клубе по соседству. Тренер говорит, что у него есть способности.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Детский сад №47 Пушкинского района, так же, как и «Образцовые кварталы», построила компания «Терминал-Ресурс». Он открылся в прошлом году, и уже считается одним из лучших – на городском смотре-конкурсе победил в номинации «Самый благоустроенный объект образования».

– Мы даём возможность каждому ребенку реализовать свои способности и таланты. Стараемся, чтобы участие в творческой жизни детского сада принимали все. Наши воспитанники регулярно участвуют в городских и международных конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях, причём, часто занимают призовые места, – говорит заведующая детским садом № 47 Пушкинского района Петербурга Ангелика Майорова.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Пусть всегда будет выбор

В семье Никитиных из ЖК «Образцовый квартал 3» два ребёнка школьного возраста. Сын с детства занимался баскетболом. С тех пор, как по соседству открылся спортивный комплекс «Высота», начинающий спортсмен увлекся пляжными видами спорта. Здесь есть площадка со специальным обогреваемым обеспыленным кварцевым песком, где постоянно поддерживается комфортная температура, так что заниматься можно круглый год.

– Игра на песчаной поверхности помогает сохранить здоровье: у игроков задействованы все группы мышц, а нагрузка на колени, суставы и позвоночник меньше. Кроме того, бег босиком по песку служит профилактикой плоскостопия, – говорит Ирина Глимакова, заслуженный мастер спорта, первая ракетка России, чемпионка мира 2016 года и серебряный призер Чемпионата мира 2019 по пляжному теннису, тренер «Высоты».

В спорткомплексе могут заниматься как дети, так и взрослые. Жители «Образцовых кварталов» подбирают для себя подходящую нагрузку.

Дочь наших собеседников, Марина, заинтересовалась конным спортом. Как-то раз во время прогулки увидела лошадей и уговорила родителей записать её в клуб. Теперь девочка ходит на занятия один-два раза в неделю и, по словам родителей, стала более спокойной, организованной и уверенной в себе.

– Во время конной прогулки активно работают дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Регулярные занятия укрепляют мышцы, увеличивают подвижность суставов. Умение держаться в седле улучшает баланс и координацию движений. Общение с животными развивает концентрацию, волю, социальные навыки, любовь к окружающему миру, – говорит тренер конного клуба «Райдер» Наталья.

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Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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