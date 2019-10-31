Кроссовер по загадочной причине потерял колесо на перекрестке Кронштадтской и дороги на Турухтанные острова

На одном из перекрестков Кировского района Петербурга утром 31 октября кроссовер «Шкода» потерял колесо. На этот раз причиной явно стали не забывчивые шиномонтажники.

На пересечении Кронштадтской улицы и дороги на Турухтанные острова автомобиль Skoda Kodiaq остался без левого заднего колеса, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Серега. Колесо осталось лежать в нескольких метрах от машины.

Однако если накануне днем на Литейном проспекте похожий случай наглядно напоминал водителям о том, что надо проверять болты и гайки после шиномонтажа, то тут дело явно не в этом: колесо у «Шкоды» вырвало вместе со ступицей и рычагом.

В комментариях гадают о причинах поломки. На левом боку «Шкоды» можно заметить вмятину, так что могло иметь место ДТП. «Левый бок помят, кто-то влетел на скорости, так что у «Шкоды» колесо с рычагом вырвало», – предполагает участник группы Юрий. Выдвигают и версию попадания в открытый люк, и технической неисправности: «Там, конечно, плохо видно, но такое ощущение, что лопнул рычаг».



