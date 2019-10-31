900 смелых. Американские военные остаются в Сирии охранять нефтяные месторождения

После отвода основных американских сил из Сирии в стране могут остаться около 900 военных. Об этом 31 октября пишет The New York Times.

По данным издания, из первоначального контингента в Сирии останется около 250 человек — в основном они располагаются вокруг провинции Дэйр-эз-Зор на юге страны. Однако теперь в Сирию прибывают новые военные — их переводят из Ирака. Первые пехотные соединения уже прибыли, вскоре к ним должны присоединиться войска на боевых машинах «Брэдли», а также несколько танков. Основная задача остающихся в стране американских военных — защита нефтяных месторождений.

Таким образом, пишет NYT, всего в Сирии останутся около 900 американских военных.



