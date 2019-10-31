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31.10.2019 11:21
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Новый арт-объект появился в Кудрово

Новый арт-объект появился в Кудрово

Группа ЦДС

Арт-объект площадью почти 300 кв. м появился в Кудрово, на Пражской ул., 14. Тема новой работы арт-группы «Явь» — освоение космоса и познание Вселенной.

По приглашению Группы ЦДС петербургские уличные художники – арт-группа «Явь» – создали новый масштабный паблик-арт. На этот раз создатели вдохновлялись темой космических открытий и места человека во Вселенной. На создание художественного произведения ушло 10 дней.

Рисунок нанесен на технические помещения во дворе жилого дома на улице Пражская, 14 (жилой комплекс ЦДС «Весна 3»). Общая площадь работы – почти 300 кв. м, это – одно из самых больших произведений уличного искусства в Санкт-Петербургской агломерации. Предыдущая масштабная коллаборация Группы ЦДС и художников из арт-группы «Явь» – роспись площадью 220 кв. м со сценами из романа Пушкина «Евгений Онегин» – появилась в 2018 году на Русановской улице у жилого комплекса ЦДС «Приневский».

«Тему для нового паблик-арта выбрали совместно, поскольку нам, как и художникам из группы «Явь» близка тема космоса и освоения Вселенной, и неизменно связанная с ней идея о защите нашей родной планеты. Летом во дворе этого дома мы нарисовали космическую интерактивную игру на детской площадке для самых маленьких. Рисунки нанесены специальной краской, благодаря чему в темное время суток картины светятся», – рассказала специалист по маркетингу Группы ЦДС Наталья Кукушкина.

Группа ЦДС

«Недавно мы ввели в эксплуатацию жилой дом в Кудрово и передали собственникам более 1000 квартир, а городу – детский сад на 160 мест. Космический паблик-арт – это часть нашей работы по созданию комфортной жилой среды. Мы считаем, что новые кварталы в отдалённых частях города должны иметь свои узнаваемые детали, и паблик-арт – это один из лучших способов придать дворовому пространству уникальный облик. Мы планируем и дальше работать в этом направлении и уверены, что новые арт-объекты появятся и в других жилых комплексах, как новых, так и уже сданных», – прокомментировал директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов.

ЦДС «Весна 3» — жилой комплекс расположен в городе Кудрово, на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 1,5 км от ст. м «Улица Дыбенко». Он включает в себя два дома общей площадью более 121 тыс. кв. м. В первом, 14-этажном корпусе расположены 742 квартиры, во втором, 22-этажном, — 1330. Дома возведены по кирпично-монолитной технологии.

Справка о Группе ЦДС

ЖК "Весна 3" – застройщик ООО "Универсал Инвест", разрешение на строительство №47-RU47504303-099K-2016 от 08.08.2016, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-3/documents/

ЖК «Приневский» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

 

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