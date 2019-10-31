Водитель «Фольксвагена» устроил стрельбу у больницы на Костюшко и оставил две дырки

Конфликт с охранником у горбольницы № 26 в Петербурге окончился стрельбой из пневматического пистолета.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл в первом часу ночи 31 октября. 23-летний охранник повздорил с водителем белого «Фольксваген Поло». Тот, в свою очередь, церемониться не стал и решил напугать водителя, достав пистолет и выстрелив в сторону машины оппонента. В результате в заднем стекле «Лады» образовались две дырки.

Возмущённый автовладелец пожаловался на обидчика в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в инциденте пострадавших нет. Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника."



