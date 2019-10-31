Двое неизвестных сняли историческую калитку в доходном доме на Петроградской стороне. За собой выключали фонари

Вандалы сняли калитку с исторических ворот в доме № 28 на Большой Пушкарской улице, затерялись в проходных дворах, а уходя, выключили свет.

На видео, попавшем в распоряжение «Фонтанки» 31 октября, видно, как двое мужчин в черных куртках выносят тяжёлую калитку, аккуратно переходят улицу и скрываются между домами. Снять старинную створку они решили около 21.00 25 октября, а чтобы всё прошло гладко, изучили расположение камер и выключили свет в проходных арках.

Как сообщили «Фонтанке» в руководстве многоквартирного жилого дома № 33 на Большом проспекте Петроградской стороны, эта же парочка пыталась сорвать калитки ещё в нескольких местах, но не вовремя встретилась с жильцами. Поле охоты за стариной развернулось между Большой и Малой Пушкарскими улицами и улицами Воскова и Ленина.





Петербуржцы передали ролик в полицию и предупредили управляющую компанию. Жители Петроградки постоянно воюют за исторические детали зданий, дорожат ими и выступают против плановой замены дверей на типовые современные.

Здание № 28 на Большой Пушкарской было построено в 1912 году в стиле эклектика. В бывшем доходном доме на лестнице можно найти кованые перила, парадная украшена плиткой. Ворота, оставшиеся без калитки, также не простые, а узорные. Многие дома по соседству признаны объектами культурного наследия и охраняются КГИОП. Так, по адресу: Большая Пушкарская, 38, расположился Дом Никонова 1900 года постройки, а здание-особняк № 26 называется Дом Менделеева.