«Активно занимается в сети партийной учебы». В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Характеристику Комитета государственной безопасности на президента России Владимира Путина показали на выставке в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга.

Фотографию документа 31 октября опубликовал в своем Twitter корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство», – говорится в характеристике.





«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство»: В Питере на выставке рассекреченных документов представили характеристику Путина из архива КГБ pic.twitter.com/SOy8KzWXZb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 31, 2019

В свободное от работы время будущий президент занимался спортом, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, уточняется в документе. На учете в комсомольской организации КГБ Путин состоял с 23 лет — с 1975 года. Также в КГБ посчитали, что будущий президент «пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе».

Отметим, выставка в Центральном государственном архиве историко-политических документов продлится с 25 октября по 20 декабря.