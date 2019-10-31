«Будем обжаловать». КГИОП продолжит бороться за проект реконструкции Михайловского дворца за 1,1 миллиарда

Комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга продолжит оспаривать решение суда, заблокировавшее проект по реконструкции Русского музея стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Ведомство обратится в Третий кассационный суд, ответили на вопрос «Фонтанки» в пресс-службе КГИОП.

«Будем обжаловать в Третий кассационный суд общей юрисдикции», — заявили здесь.

Напомним, 29 октября Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда по делу о реконструкции Михайловского дворца. Утвержденная КГИОП проектная документация должна быть отменена, сочла судья Юлия Иванова.

В июне Куйбышевский райсуд признал незаконным распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны Русского музея (ГРМ), а также штамп комитета на проектной документации по реконструкции Михайловского дворца. Истцы — сотрудники ГРМ Ирина Шалина и Надежда Пивоварова, а также журналист Михаил Золотоносов — полагали, что работы, которые администрация ГРМ намеревалась провести при поддержке Всемирного банка, могут нарушить «целостность, уникальность и подлинность объекта культурного наследия». В частности, в стенах шедевров Карла Росси предполагается создать многочисленные и не обоснованные исторически «проломы», а помещение библиотеки Русского музея — превратить в туалет, опасались заявители. Несмотря на то что Всемирный банк уже отозвал свою часть финансирования, Шалина, Пивоварова и Золотоносов подчеркивали, что важно признать документацию незаконной, чтобы попытки реконструировать Михайловский дворец по имеющемуся проекту не повторились.



