Трассу М-10 тоже сделали выборочно платной. Тарифной политикой ведает смуглый казначей со звездой на груди

На федеральной трассе М-10 «Санкт-Петербург – Москва» зафиксирован первый случай взимания оплаты за проезд. Водитель отдал 16 тысяч рублей за 70-километровый участок.

Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, накануне поздно вечером в полицию обратился водитель-экспедитор, перевозивший груз из Петербурга в Тверскую область. Он попросил проверить законность взимания оплаты на М-10.

По словам 33-летнего заявителя, при проезде в деревне Ушаки Тосненского района Ленобласти его остановил неизвестный мужчина на автомобиле «КИА Сид» и сообщил, что дальше дороги нет. Точнее, путь продолжить можно, но за определенную плату. Неизвестный назначил тариф 20 тысяч рублей. Вес его словам придавали выглянувший из-под полы пиджака пистолет и наколка на груди в виде воровской звезды.

«Он сказал, что это его дорога и он на ней хозяин», – вспомнил экспедитор в разговоре с полицейскими.





Водитель не согласился с такой тарификацией и вступил в переговоры. Сошлись на сумме 16 тысяч рублей. Часть денег передана наличными, часть — переводом по банковской карте.

С заявлением потерпевший обратился накануне, но уточнил, что неприятность с ним произошла неделю назад, 24 октября. Казначея-самозванца он описал как смуглого мужчину, похожего на цыгана, лет 45, с темным лицом, худощавого.

Несколько недель на дорогах Петербурга и области действует бригада автоподставщиков. Одетые в дорогое, они имитируют столкновение с машиной на пешеходном переходе и требуют оплатить поврежденные часы «Патек Филипп» и предлагают откупиться от вызова полиции. Среди жертв — главред «Эха Москвы» Виталий Дымарский. Обычный петербуржец Михаил, имевший опыт общения с мошенниками, рассказал «Фонтанке», что подставщиков достаточно легко прогнать, не поддавшись их уговорам, послав их чертовой бабушке и отказавшись покидать место ДТП.