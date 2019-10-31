Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 63.87р
71.01р
11:54 31.10.2019
Расширенный поиск

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
31.10.2019 10:55
Печать

«Аквилон Инвест» представит проекты на «Ярмарке Недвижимости»

«Аквилон Инвест» представит проекты на «Ярмарке Недвижимости»

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» примет участие в крупнейшей тематической выставке в России «Ярмарка недвижимости», которая пройдет с 1 по 3 ноября 2019 года в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». При покупке квартиры в «Аквилон Инвест», гости выставки смогут воспользоваться специальной скидкой.

На стенде № Г17 будет организован консультационный центр «Аквилон Инвест», где можно в комфортных условиях изучить преимущества проектов, подобрать планировку и удобный способ покупки. На выставке будут представлены жилые комплексы холдинга: «FoRest Аквилон» в Каменке, «Q-мир» и «4YOU» в Московском районе, «AllInclusive» и «СолнцеPark» в Пушкинском районе, «ARTквартал.Аквилон» и «Promenade» у метро «Фрунзенская».

Кроме того, специалисты «Аквилон Инвест» расскажут о том, какие разработки застройщик применяет в своих проектах в рамках стандарта «4Е», как технологии помогают экономить до 25% на коммунальных платежах, каким уникальным будет благоустройство во дворах жилых комплексов. Также гости получат самую свежую информацию о действующих акциях, ипотечных программах и программах рассрочки от застройщика.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-1-ochered/, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте:https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-2-ochered/, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-4-ochered/

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/all-inclusive/all-inclusive-1-ochered/, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/all-inclusive/all-inclusive-2-ochered/

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/sunpark/solntsepark-1-ochered/

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК Promenade - застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      Группа ЦДС
      31.10.2019 11:21

      Новый арт-объект появился в Кудрово

      Арт-объект площадью почти 300 кв. м появился в Кудрово, на Пражской ул., 14. Тема новой работы арт-группы «Явь» — освоение космоса и познание Вселенной.
      «Аквилон Инвест»
      31.10.2019 10:55

      «Аквилон Инвест» представит проекты на «Ярмарке Недвижимости»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» примет участие в крупнейшей тематической выставке в России «Ярмарка недвижимости», которая пройдет с 1 по 3 ноября 2019 года в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». При покупке квартиры в «Аквилон Инвест», гости выставки смогут воспользоваться специальной скидкой.
      фото предоставлено изданием «Ведомости»
      30.10.2019 14:10

      III ежегодная конференция Ведомостей «Пищевая промышленность и ретейл»

      24 октября 2019 г. на площадке Author Boutique Hotel прошла III ежегодная конференция «Пищевая промышленность и ретейл», организованная деловым изданием «Ведомости».
      Группа ЦДС
      30.10.2019 13:01

      В Невском районе появилась новая дорога

      Группа ЦДС завершила строительство внутриквартального проезда в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Дорога протяженностью 280 м соединяет объект с Приневской улицей, ведущей к Октябрьской набережной.
      фото предоставлено ГК «КВС»
      30.10.2019 12:37

      ГК «КВС» примет участие в Ярмарке Недвижимости

      С 1 по 3 ноября Группа компаний «КВС» участвует в традиционной «Ярмарке Недвижимости» в Экспофоруме. На стенде компании под номером «Г13» можно будет забронировать квартиру с приятными бонусами, получить консультацию по ипотеке и познакомиться с выгодными предложениями жилья на старте продаж.
      ГК «Эталон»
      30.10.2019 11:50

      ЖК BOTANICA от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию банка-партнера

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал ЖК BOTANICA, который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 200 метрах от Ботанического сада по адресу: Аптекарский пр., д. 5, литера А.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      30.10.2019 11:32

      Банк «Санкт-Петербург» модернизирует зарплатный проект для бизнеса

      Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект, сделав его более гибким и максимально ориентированным на потребности клиентов.
      Setl Group
      30.10.2019 11:12

      Кварталы «Чистое небо» и «Солнечный город» — лидеры спроса

      «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» в Красносельском районе от Setl Group заняли первое и второе места в рейтинге самых популярных проектов среди покупателей. Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за 9 месяцев 2019 года.
      ГК «Ленстройтрест»
      30.10.2019 11:00

      ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость квартир

      В конце октября состоялось плановое увеличение цен на квартиры в жилых кварталах компании «Ленстройтрест» в Петербурге и ближайшей Ленобласти. Удорожание квадратного метра в среднем на 3% связано с растущей строительной готовностью корпусов и общей активизацией рынка.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"/ www.shutterstock.com
      29.10.2019 18:00

      Среди лучших петербургских семей – пушкинские

      В конце октября в Смольном подвели итоги конкурса «Петербургская семья 2019».
      Предоставлено компанией Bau City
      29.10.2019 17:43

      ЖК BauHaus номинирован на звание лучшего дома бизнес-класса

      Жилой комплекс BauHaus, ставший архитектурной доминантой Московского района, номинирован на звание «Лучший построенный ЖК премиум или бизнес-класса» архитектурной премии «Золотой Трезини».
      Система ГАРАНТ
      29.10.2019 17:10

      ГАРАНТ представляет инновационную продуктовую линейку ГАРАНТ-LegalTech

      Компания "Гарант" представляет ГАРАНТ-LegalTech – современный инструмент автоматизации правовых задач. Это принципиально новые продукты по упрощению рутинных операций, поиску необходимой информации, дистанционной правовой поддержке, оценке судебных рисков, помощи в составлении правовых документов, которые позволяют сделать профессиональную жизнь специалиста проще и эффективнее.