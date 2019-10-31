«Аквилон Инвест» представит проекты на «Ярмарке Недвижимости»

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» примет участие в крупнейшей тематической выставке в России «Ярмарка недвижимости», которая пройдет с 1 по 3 ноября 2019 года в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». При покупке квартиры в «Аквилон Инвест», гости выставки смогут воспользоваться специальной скидкой.

На стенде № Г17 будет организован консультационный центр «Аквилон Инвест», где можно в комфортных условиях изучить преимущества проектов, подобрать планировку и удобный способ покупки. На выставке будут представлены жилые комплексы холдинга: «FoRest Аквилон» в Каменке, «Q-мир» и «4YOU» в Московском районе, «AllInclusive» и «СолнцеPark» в Пушкинском районе, «ARTквартал.Аквилон» и «Promenade» у метро «Фрунзенская».

Кроме того, специалисты «Аквилон Инвест» расскажут о том, какие разработки застройщик применяет в своих проектах в рамках стандарта «4Е», как технологии помогают экономить до 25% на коммунальных платежах, каким уникальным будет благоустройство во дворах жилых комплексов. Также гости получат самую свежую информацию о действующих акциях, ипотечных программах и программах рассрочки от застройщика.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-1-ochered/, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте:https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-2-ochered/, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-4-ochered/

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/all-inclusive/all-inclusive-1-ochered/, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/all-inclusive/all-inclusive-2-ochered/

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/sunpark/solntsepark-1-ochered/

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК Promenade - застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф