ЖК «Юнтолово» проинспектировала конкурсная комиссия «Доверие потребителя»

«Главстрой Санкт-Петербург»

28 октября «Главстрой Санкт-Петербург» принимал экспертную комиссию конкурса «Доверие потребителя». Специалисты осмотрели дома и территорию 4-й и 5-й очереди жилого комплекса.

Это был один из финальных этапов общественного независимого конкурса, где ЖК «Юнтолово» борется за звание победителя в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге».

Экспертная комиссия во главе с заместителем председателя Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Олегом Островским внимательно осмотрели площадки строительства, зоны благоустройства, оценили качество исполнения работ и соответствие конкурсной документации, прогулялись по этажам и квартирам новых домов. Начав с 4-й очереди, эксперты прошли к домам 5-й очереди, а завершили общение со специалистами компании «Главстрой Санкт-Петербург» в шоу-руме отдела продаж ЖК «Юнтолово».

Первое, на что обратила внимание комиссия «Доверие потребителя», – это продуманность планировок квартир, качество отделки и отличные видовые характеристики. Уникальное расположение ЖК «Юнтолово», его соседство с Юнтоловским заказником и Лахтинским разливом, развитая инфраструктура и действующие социальные объекты в шаговой доступности от новых домов добавили очков компании. «Грань между жилыми комплексами различных классов становится всё менее заметной», – резюмировал Олег Островский по итогам встречи в ЖК «Юнтолово».

Следующим этапом конкурса «Доверие потребителя» станет презентация жилого комплекса на заседании Экспертного совета, на котором будут присутствовать все компании-финалисты. На этом проверка качества работы крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и области завершится, жюри выберет победителей в каждой номинации. Итоги конкурса будут озвучены 6 декабря.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» ежегодно участвует в общественном независимом конкурсе «Доверие потребителя». Этот конкурс примечателен тем, что в выборе победителей принимают участие сами потребители. Так, первый этап конкурса – народное голосование, которое определяет финалистов. По его итогам в этом году жилой комплекс «Юнтолово» вошел в тройку лидеров.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents