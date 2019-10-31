Не слипнется. Неизвестный сладкоежка украл под Гатчиной 26 тонн фиников

Фуру, набитую финиками, угнали в Гатчинском районе Ленобласти. Заявление от генерального директора компании, занимающейся грузоперевозками, легло на стол полиции глубокой ночью 31 октября.

По данным «Фонтанки», почти 26,5 тонны сухофруктов исчезло со стоянки на 77-м километре Южного полукольца. Груз украли вместе с тягачом. Одни только финики принесли перевозчику ущерб в виде 3,7 млн рублей.

Оперативники быстро разыскали грузовик марки Freightliner. Машина стояла в селе Ушаки Тосненского района. Вот только прицепа с товаром на месте не оказалось.



