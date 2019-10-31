На Шлиссельбургском сбили женщину на трамвайных путях

Женщина-пешеход серьезно пострадала под колесами автомобиля утром 31 октября в Невском районе Петербурга. Она переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 7:40 на Шлиссельбургском проспекте, у дома 6. По предварительным данным, 58-летний мужчина, двигаясь на автомобиле KIA Rio по проспекту от улицы Дмитрия Устинова к проспекту Обуховской Обороны, сбил 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в НИИ Джанелидзе.

«Сбили девушку, жива, видела, как она лежала корячилась на трамвайных путях, рядом прохожие вызывали скорую, – пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Екатерина. – У меня только один риторический вопрос: почему так сложно дойти до пешеходного перехода, почему надо перебегать через дорогу (4 полосы для автомобилей + 2 трамвайные) в неположенном месте в темное время суток!!! Или это новая игра у баб – испытай удачу?!»





Как отмечает участник группы Владимир, пешеходы очень часто переходят Шлиссельбургский проспект не по пешеходному переходу на всем его протяжении. «Я не оправдываю этих людей. Но жилмассив большой, п. п. мало... часто используют тм-пути и стоят там, забывая, что автомобили запросто и по путям гоняют, да и трамваи как бы ездят. По-хорошему надо подземные переходы делать», – добавляет он.