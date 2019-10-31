В Пакистане поезд загорелся на ходу. Более 70 человек погибло

Состав, следовавший из Карачи в Равалпинди, загорелся после взрыва.

«Число погибших в результате ЧП с поездом в четверг возросло до 73, после того как сотрудники службы спасения извлекли еще восемь обгоревших тел из вагонов поезда», – сообщает 31 октября свежие данные о пострадавших телеканал Geo.









Огонь полностью охватил три вагона – два эконом-класса и один для бизнес-пассажиров. В них находилось порядка 200 человек. Представитель пакистанской железной дороги подтвердил, что пожар был вызван взрывом газового баллона, который использовали для приготовления еды.





Тела пострадавших сильно обгорели, поэтому установлены только 10 погибших. В спасательной службе заявили, что опознать людей поможет ДНК. Большая часть из 73 человек погибли при попытке спрыгнуть с поезда.

На месте сейчас работают спасатели и национальная армия.

Президент Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан выразили свои соболезнования семьям погибших.