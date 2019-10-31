Движение в офшоры. Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино на Кипре

Счетная палата России заявила, что система финансовой поддержки отечественного кинематографа непрозрачна, а выделяемые на кино деньги уходят из страны.

«Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. Вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки», – сообщает 31 октября РБК со ссылкой на отчет надзорного ведомства.









Счетная палата выяснила, что в состав экспертных советов, распределяющих деньги, входили и люди, которые претендовали на господдержку.

«Согласно положению об экспертных советах, конфликт интересов недопустим, однако из-за отсутствия в министерстве документов, подтверждающих итоги отбора заявок, узнать, оценивали ли члены экспертного совета собственные проекты, невозможно», – заключили аудиторы. При этом проверить ход голосования очень сложно, так как требование о хранении результатов не утверждено.











Кроме того, аудит показал, что почти 60% сметной стоимости российских кинокартин оказались в кипрских компаниях или в организациях, где работало от 1 до 10 человек.

В прошлом году Минкультуры выделило на производство российских фильмов 4,1 миллиарда рублей, а Фонд кино — 3,5 миллиарда. В 2019-м дотации составили 197 миллионов и 4 миллиарда рублей.