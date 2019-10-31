Бывший чиновник Смольного и дети известного бизнесмена погибли на пожаре в Васкелово

Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области унёс жизни детей и тестя известного в Петербурге бизнесмена.

Как стало известно «Фонтанке», дача в Васкелово, сгоревшая 30 октября, принадлежала бывшему чиновнику комитета по управлению городским имуществом Петербурга 58-летнему Павлу Макаренко. Отец троих погибших детей – бывший партнёр ГК «Евромед», а ныне совладелец «Медицинской инвестиционной группы» 39-летний Илья Иванов.

Бизнесмен оставил двухлетнюю дочку и сыновей пяти и восьми лет тестю, чтобы вместе с супругой съездить в командировку в Великий Новгород. Решение оказалось трагическим.

Напомним, дачный дом в Васкелово горел ранним утром 30 октября. Здание сгорело полностью. Под углями в Болотном переулке спасатели нашли тела пяти человек – троих детей, а также их деда и прабабушки.



