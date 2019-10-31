Панихиду по погибшим в авиакатастрофе авиалайнера А321, летевшего в Петербург, над Синайским полуостровом в 2015 году, отслужили в Троице-Измайловском соборе

Родственники погибших, близкие, друзья и просто те, кто помнит о трагедии 2015 года, собрались около 7 утра 31 октября в Троице-Измайловском соборе, чтобы вспомнить жертв авиатеракта.

Перед началом службы настоятель будущего храма в память о погибших рейса 9268 Сергий Кубышкин сказал пришедшим несколько слов:



«Мы здесь, чтобы помолиться об упокоении душ наших 224 невинно убиенных в небе над Синаем. На сердце боль. Здесь нет слов утешения. Нам с вами важно продолжать любить, помнить и молиться».







После панихиды родственники поехали к памятнику и месту общего захоронения жертв катастрофы «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище и возложили цветы.





На 11.30 запланировано возложение цветов к памятнику «Сад памяти» на Румболовой горе во Всеволожском районе Ленобласти.