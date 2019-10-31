Второе ЧП в час пик в петербургском метро. На станциях четвертой линии подземки толпы

Поломка состава на оранжевой ветке метро в час пик привела к пробкам как под землей, так и у станции наземного транспорта у станций ветки. Читатли «Фонтанки» сообщают, что в 9.30 между «Новочеркасской» и «Ладожской» встал состав.

«Между «Ладожской» и «Новочеркасской» сломался поезд, все последующие поезда встали прямо в туннеле», – сообщила 31 октября читательница Анастасия.

Ей вторит читатель, подписавшийся Ли: «Перекрыто движение метро от станции «Площадь Александра Невского до «Дыбенко» в обе стороны». Письмо датируется 9.47.

В справочной службе ГУП «Петербургский метрополитен» нашему изданию сообщили, что поломка была, но в 9.34 движение возобновилось в нормальном режиме.





Утром около 8 часов опять же поломка состава привела к ограничению на вход на станции «Комендантский проспект».