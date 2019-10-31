Генконсульство советует россиянам избегать людных мест в Гонконге из-за протестов

Дипломатическая миссия РФ в Гонконге рекомендует российским гражданам не посещать места массового скопления людей на фоне информации о новых запланированных протестных акциях в этом специальном административном районе КНР.

На своей странице в Facebook генконсульство уточняет опасные локации: сегодня это районы Causeway Bay – Central, Prince Edward, Tuen Mun, 1 ноября (пятница) – район Central, Tin Shui Wai, 2 ноября (суббота) район Causeway Bay — Central.

«Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок», – отмечается в сообщении генконсульства.







Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга, сообщают РИА Новости, предложило внести поправку в существующий «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах». Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом «Одна страна, две системы» и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.



