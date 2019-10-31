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31.10.2019 09:38
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Топ-менеджер «Ленаэропроекта» подозревается в присвоении более 8 млн рублей

Два топ-менеджера из Петербурга подозреваются в крупном мошенничестве при реконструкции уфимского аэропорта. Следователи считают, что заместитель гендиректора АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» и гендиректор ООО «ТрансПроект СПб» присвоили себе свыше 8 млн рублей.

По данным «Фонтанки», 30 октября оперативники петербургской экономической полиции пришли за 69-летним главным инженером и заместителем генерального директора «Ленаэропроекта» Александром Подкиным и 34-летним руководителем «Транспроекта» Алексеем Мироновым. Управленцам вменяют ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Силовики считают, что должностные лица заключили фиктивный договор субподряда между двумя организациями на выполнение работ по обследованию зданий в реконструируемом аэропорту Уфы. При этом они якобы похитили свыше 8,2 млн рублей, предназначавшиеся «Ленаэропроекту».

По данным СПАРК, контракт на более чем 8 млн рублей был заключён в 2017 году между «Ленаэропроектом» и Администрацией гражданских аэропортов (аэродромов). Петербургская компания выступала в роли генерального проектировщика. Генподрядчиком была «Трансстроймеханизация». Проектом были предусмотрены реконструкция взлетно-посадочной полосы, устройство ливнёвки, замена светосигнального оборудования и так далее. Работы были сданы в 2017 году.

 


Справка:

«Ленаэропроект» и «ТранСпроект» занимаются проектированием транспортной инфраструктуры, в основном аэропортов.

У первой компании в перечне проектов значатся петербургское «Пулково», екатеринбургское «Кольцово», «Краснодар», «Сочи» и другие воздушные гавани. Также специалисты «Ленаэропроекта» занимались разработкой проектной документации инфраструктуры космодрома «Вострочный».

«Транспроект» проводил работы во «Внуково-3», «Симферополе», «Саратове», «Воронеже». В некоторых аэропортах эта компания работала с «Ленаэропроектом».

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