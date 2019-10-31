Топ-менеджер «Ленаэропроекта» подозревается в присвоении более 8 млн рублей

Два топ-менеджера из Петербурга подозреваются в крупном мошенничестве при реконструкции уфимского аэропорта. Следователи считают, что заместитель гендиректора АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» и гендиректор ООО «ТрансПроект СПб» присвоили себе свыше 8 млн рублей.

По данным «Фонтанки», 30 октября оперативники петербургской экономической полиции пришли за 69-летним главным инженером и заместителем генерального директора «Ленаэропроекта» Александром Подкиным и 34-летним руководителем «Транспроекта» Алексеем Мироновым. Управленцам вменяют ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Силовики считают, что должностные лица заключили фиктивный договор субподряда между двумя организациями на выполнение работ по обследованию зданий в реконструируемом аэропорту Уфы. При этом они якобы похитили свыше 8,2 млн рублей, предназначавшиеся «Ленаэропроекту».

По данным СПАРК, контракт на более чем 8 млн рублей был заключён в 2017 году между «Ленаэропроектом» и Администрацией гражданских аэропортов (аэродромов). Петербургская компания выступала в роли генерального проектировщика. Генподрядчиком была «Трансстроймеханизация». Проектом были предусмотрены реконструкция взлетно-посадочной полосы, устройство ливнёвки, замена светосигнального оборудования и так далее. Работы были сданы в 2017 году.



