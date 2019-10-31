СМИ: Российские подлодки на испытаниях могут стрелять ракетой «Булава» только с запада на восток

Для стрельбы ракетой в другом направлении нужно модернизировать полигон в Архангельской области, пишут 31 октября «Ведомости».

По данным издания, пока прибывшие пять лет назад на базу проекта «Борей» подводные лодки «Александр Невский» и «Владимир Мономах» ни разу не стреляли ракетой «Булава» с востока на запад. Это происходит потому, что ракетой можно стрелять только с запада на восток, так как условные цели находятся на полигоне Кура на Камчатке, а стреляют из акватории Белого моря.

Ранее для стрельб также использовали полигон Чижа в Архангельской области, но его нужно модернизировать. Кура же оснащён всеми необходимыми средствами контроля.

30 октября Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир». Она преодолела расстояние свыше 5,5 тысячи километров и тоже поразила цель на Камчатке.



