Тарифы за «коммуналку» в Петербурге должны вырасти летом 2020 года максимум на 3,8%

Федеральное правительство установило индекс роста тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. В текущем году Смольный даже близко к этой границе не подобрался.

Согласно постановлению правительства РФ, подорожание произойдет во втором полугодии. Для Петербурга планка установлена на 3,8%. Самый заметный рост в Москве (5%), Еврейской автономной и Новосибирской областях и на Кузбассе (4,9%). Меньше всего – на 3% – коммуналка подорожает в Мурманской области и Пермском крае.

Напомним, в текущем году максимальный индекс для второго полугодия в Петербурге был установлен в 4,5%. При этом с начала года тарифы по всей стране выросли на 1,7% в связи с повышением НДС. Смольный собирался уложиться летом в 4,3%, однако после переоценки расходов ресурсоснабжающих организаций добился роста лишь на 0,4%.



