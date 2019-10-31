Старинный замок японских императоров сгорел. Его уже один раз восстанавливали после авиабомбежек Второй мировой

Серьезный пожар произошел в ночь на 31 октября в замке Сюри в японской Окинаве. Полностью уничтожено главное здание комплекса, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщают РИА Новости, возгорание было зафиксировано около 02.40 по местному времени (20.40 среды мск).





«Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точная дата постройки замка неизвестна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров», – сообщает агентство.

В настоящее время причина возгорания неизвестна. По мнению сотрудников противопожарных служб, пожар, скорее всего, начался в главном здании замкового комплекса.

В 1945 году замок был разрушен авиацией США, однако его восстановили в 1992 году. В 2000 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.