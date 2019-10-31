Осужденные, на выход. Анонимка отправила на прогулку пациентов психбольницы для преступников в Петербурге

Анонимное письмо о бомбе на почту психиатрической больницы спецтипа с интенсивным наблюдением в Петербурге всполошило персонал и пациентов вечером 30 октября. Осуждённых пришлось спешно выводить из корпуса на Арсенальной набережной, 9.

Сообщение о заложенной взрывчатке в первом лечебном корпусе было отправлено 29 октября, однако адресат прочитал его лишь на следующий день в пять вечера. После чего сотрудники УФСИН по Петербургу и Ленобласти позвонили в полицию.

За час удалось вывести на улицу всех пациентов и персонал психбольницы. Помещения были осмотрены, бомбу не нашли. Осужденных с ментальными расстройствами завели обратно.



