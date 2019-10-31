Под утро в Петербурге горела квартира в хрущевке и внедорожник в спальнике

МЧС уточняет информацию о пострадавших в квартирном пожаре в Московском районе Петербурга. Там под утро загорелась трехкомнатная квартира.

Как сообщает пресс-служба городского ведомства 31 октября, сообщение о пожаре в доме 69, корпус 2, по Варшавской улице поступило в 2.14.



«В трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 12 кв. м. В 03.33 пожар ликвидирован», – сообщает МЧС.







А через полтора часа , как пишут читатели «Фонтанки» и участники сообщества «Соседи СПЧ. Приморский район», у дома на Богатырском, 57, к. 3, около садика № 77 заполыхал внедорожник.





«Жители успели отогнать другие автомобили. Пожарные и полиция были на месте», – сообщают очевидцы.

Причем соседи погорельцев уверяют, что в этом дворе не в первый раз горят машины.