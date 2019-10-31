Утром не все смогли зайти на станцию метро «Комендантский проспект». Помешал проблемный состав

О задержке поездов на Фрунзенско-Приморской линии петербургского метрополитена «Фонтанке» сообщили читатели около 8 утра 31 октября. В подземке уверяют, что все уже нормализовалось.

«Вход на станцию «Комендантский проспект» ограничили», – в 8.03 написал читатель Дмитрий. По его же данным, на линии наблюдается задержка поездов из-за неисправного состава.

В пресс-службе ГУПа «Фонтанке» подтвердили, что в составе, который должен был отправляться в 7.40, нашли неисправность, поэтому была небольшая задержка. В справочной службе метрополитена уточнили, что ограничение на вход на станцию было всего три минуты.



