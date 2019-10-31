Высокие стандарты демократического общества. Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7. Об этом 31 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на сайт одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

В документе говорится, что Россия не может принимать участия в саммитах до того, пока не докажет, что придерживается «стандартов демократических обществ», а также пока она «не будет уважать территориальную целостность соседей».

В конце лета 2019 года президент США Дональд Трамп заявлял, что готов пригласить на саммит, который в 2020 году должен пройти в США российского коллегу — Владимира Путина. Эту идею также поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

В то же самое время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие вопросы международной повестки эффективнее решать в формате G20, поэтому возвращение в G7 не является самоцелью для России.



