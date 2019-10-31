Минэкономики выступило против платы за сеть, которая приведет к росту цен на электроэнергию

Дискуссия вокруг внесенного в правительство проекта постановления о плате за резерв электросетевой мощности вышла на новый виток. Как пишет 31 октября «Коммерсант», помимо Минстроя против введения платы для генерирующих компаний выступило и министерство экономики. Оно опасается роста цен.

По данным издания, ведомство предлагает исключить из проекта и компании, подключенные к сети, но использующие собственную генерацию. Потребители с блок-станциями оценивают рост своих затрат на 13–14 млрд руб. в год.

На введении платы за электросетевой резерв настаивают Минэнерго и «Россети», категорически против выступают Минстрой и крупные промышленные потребители. ФАС и Минэкономики направили замечания к документу, в итоге его внесли в Белый дом с разногласиями, устранять которые предстоит вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Сейчас потребители оплачивают только фактические объемы потребления сетевой мощности. Минэнерго же предлагает брать с крупных промышленных потребителей (свыше 670 кВт) плату и за невостребованную трансформаторную мощность электросетей (сейчас 101 ГВт, или 65% ежемесячно). Нагрузка на потребителей, использующих менее 60% максимальной мощности, будет расти постепенно (с 5% в 2020-м и до 100% в 2025 году). Первые два года будут переходным периодом, когда база тарифа на услуги по передаче электроэнергии меняться не будет.





В частности, проект Минэнерго приведет к тому, что платить за сетевую мощность должны будут не только потребители, но и производители энергии (в размере 20% от выработки), которым тоже нужно внешнее электроснабжение. Также придется платить и потребителям с собственной генерацией (блок-станциями).

В «Россетях» напротив считают, что тарифы не вырастут, а дополнительная нагрузка равномерно распределится на «неэффективных» потребителей.