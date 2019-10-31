Тигры, питоны и шкуры белых медведей. Всемирный фонд дикой природы оценил рынок диких животных РФ

Не меньше 10 миллионов долларов за три месяца составил рынок диких животных в РФ. Об этом говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России «Коммерческий оборот диких животных в РФ», с которым ознакомились РИА Новости.

Как сообщает агентство 31 октября, больше всего в российском интернете объявлений о покупке или продаже ящериц и питонов. За ними следуют черепахи, в том числе и краснокнижные.

«Анализ объявлений показал, что 90% объявлений предлагали к покупке/продаже экзотические виды животных, среди которых большую часть составляли рептилии – ящерицы и змеи (преимущественно питоны)... В категории «птицы» наиболее многочисленные объявления о продаже попугаев жако... Среди приматов наибольшее количество объявлений продавало лемуров и лори (более 100 объявлений)», – говорится докладе.







В категории кошек — больше всего объявлений о покупке-продаже тигров.





Помимо этого, в рунете много обсуждают сбыт шкур белых медведей, рогов сайгака, рогов и шкур архаров. Также есть объявления о продаже головы амурского тигра и одного зубра.